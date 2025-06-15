Вернувшийся из плена боец спас срочников

Военнослужащий из Бурятии, недавно вернувшийся из украинского плена, предположительно помог десяти солдатам срочной службы выйти из окружения в Курской области. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По словам уполномоченного по правам человека в республике Юлии Жамбаловой, в марте 2024 года к ней обратилась жена бойца с просьбой помочь найти супруга. Вскоре стало известно, что он вернулся на родину в результате обмена пленными между Россией и Украиной. По информации семьи, до пленения он успел вывести из окружения группу срочников. Сейчас эти данные проверяются.

Ранее из-за атаки БПЛА в Елабуге погиб рабочий. Обломки дронов рухнули на здание контрольно-пропускного пункта автомобильного завода. На территории предприятия возник пожар, его оперативно потушили.