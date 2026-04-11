Вернувшиеся с Украины куряне получат помощь в оформлении выплат

Вернувшиеся на территорию России из украинского плена семь жителей курского приграничья получат необходимую помощь, в том числе с оформлением положенных выплат. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Александр Хинштейн.

«Сегодня люди направятся домой. Встретим, разместим в ПВР, обеспечим необходимыми вещами, поможем с оформлением положенных выплат. Родные и близкие с волнением ждут их здесь, на родине», — написал он.

Хинштейн уточнил, что среди освобожденных из плена пять женщин и двое мужчин, самому старшему — 91 год.