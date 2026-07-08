Юрист Смирнов объяснил, что полис ОСАГО можно предъявлять в электронном виде

Автоюрист Дмитрий Смирнов в интервью ИС «Вести» рассказал, что полис ОСАГО может быть как бумажным, так и электронным.

Если у водителя электронный полис, то его можно показать инспектору ГИБДД на экране смартфона. Также можно предложить сотруднику проверить наличие страховки через базу данных.

Эксперт уточнил, что водительское удостоверение и СТС должны быть представлены на бумажном носителе, в отличие от полиса ОСАГО, который может быть электронным, добавил MK.Ru.