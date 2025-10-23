Верховный суд разрешил штрафовать водителей с двух камер подряд

ВС разрешил отдельные штрафы для водителей за превышение под разными камерами

Верховный суд признал законным многократное наказание водителей за превышение скорости, если нарушение подряд зафиксировали несколько камер. Постановление опубликовали на сайте суда.

Решение пыталось оспорить воронежское транспортное предприятие ООО «АТП-1». Водитель служебного автобуса превысил допустимую скорость на участке дороги, нарушение зафиксировали сразу две камеры, установленные на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга.

ГИБДД оштрафовала компанию, однако предприятие заявило о неправомерности двойной фиксации одного и того же правонарушения — с разницей всего в 22 секунды.

Две судебные инстанции Воронежской области признали, что камеры установлены в разных местах. Соответственно, речь идет о двух самостоятельных нарушениях. Верховный суд согласился с этим выводом и оставил постановление без изменений.

