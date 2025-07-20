Верховный суд разрешил не сносить самострой в ряде случаев

Верховный суд разрешил не сносить самострой, если он не угрожает людям

Самовольно построенные объекты можно не сносить в том случае, если они не мешают и не угрожают другим людям. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на решение судебной коллегии Верховного суда России.

В суде рассмотрели дело россиянки, которая получила разрешение на строительство двухэтажного жилого дома на своем участке, но в результате возвела трехэтажную гостиницу.

Администрация района подала на нее в суд с требованием изменить объект в соответствии с первоначальной документацией. Суд принял во внимание доводы эксперта, по которым при строительстве учли требования сейсмобезопасности, санитарно-эпидемиологические и противопожарные нормы, а также технические регламенты.

В определении говорится, что не создающее угрозу жизни и здоровью граждан нарушение строительных и градостроительных норм может признаваться незначительным и не препятствующим сохранению самовольной постройки.

Всего в России около 40 тысяч домов с незаконно построенными верхними этажами или возведенных на непредназначенных для этого участках.