Единый ресурс застройщиков: проблема самостроя в России сегодня почти решена

Проблема самостроя в России была особенно острой в 2000-х годах, но сегодня она почти решена. Если такие здания все еще встречаются, их обязательно проверяют. Об этом сообщил глава Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик в интервью ИА НСН .

По данным СМИ, в России более 40 тысяч домов с незаконно пристроенными верхними этажами или построенных на непредназначенных для этого участках. Несмотря на отсутствие юридического статуса, суды иногда разрешают жильцам заселяться в эти дома, если нет решения о сносе.

Холопик поделился информацией о том, как раньше строили подобные объекты.

«Раньше была технология, что без разрешения строительства ты возводишь квартиру или дом и затем узакониваешь его, используя статью Гражданского кодекса, связанную с самовольными застройками», — сказал он.

Основной риск таких построек заключается в том, что рано или поздно они пойдут под снос.