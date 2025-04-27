Верховный суд позволил не выплачивать взятый мошенником кредит

Верховный суд России признал ничтожным кредитный договор, оформленный злоумышленниками через взломанный аккаунт клиента в мобильном приложении банка. Об этом сообщил ТАСС.
До этого три суда выявили в действиях потерпевшего «признаки неосмотрительного поведения в использовании технических средств и электронной подписи», лишь Верховный суд принял сторону жертвы.
Мошенники переподключили телефонный номер жертвы и взяли кредит на 265,5 тысячи рублей ее имени. В рамках возбужденного уголовного дела следствие определило и объявило подозреваемого в розыск. В суде обратили внимание, что банк при выдаче средств не проявил достаточной бдительности, позволив обману случиться.