Верховный суд позволил не выплачивать взятый мошенником кредит

Верховный суд России признал ничтожным кредитный договор, оформленный злоумышленниками через взломанный аккаунт клиента в мобильном приложении банка. Об этом сообщил ТАСС .

До этого три суда выявили в действиях потерпевшего «признаки неосмотрительного поведения в использовании технических средств и электронной подписи», лишь Верховный суд принял сторону жертвы.

Мошенники переподключили телефонный номер жертвы и взяли кредит на 265,5 тысячи рублей ее имени. В рамках возбужденного уголовного дела следствие определило и объявило подозреваемого в розыск. В суде обратили внимание, что банк при выдаче средств не проявил достаточной бдительности, позволив обману случиться.

Ранее стало известно, что мошенники начали звонить детям под видом учителей. Под предлогом школьного опроса они выманивают персональные данные у детей.