Верховный суд поставил точку в споре о коммунальных платежах за детей

Родители обязаны платить за детей коммунальные платежи до их совершеннолетия, даже если не живут вместе. Об этом сообщается в определении судебной коллегии Верховного суда по гражданским делам.

Высший орган вынес это решение после рассмотрения спора томского ТСЖ с жильцом, который более пяти лет не платил за коммунальные услуги. Всего мужчина накопил долг порядка 445 тысяч рублей.

Верховная инстанция разъяснила, что если несовершеннолетний является собственником жилого помещения, то обязанность по оплате коммунальных услуг и жилого помещения ложится на его родителей вне зависимост от факта совместного с ним проживания. При этом подростки в возрасте 14-18 лет могут вносить плату самостотельно.

Ранее эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что признание гражданина банкротом позволит списать долг за ЖКУ полностью.