Эксперт ЖКХ Бондарь: признание банкротом позволит полностью списать долг за ЖКУ

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал News.ru , как полностью избавиться от долгов за жилищно-коммунальные услуги.

По словам специалиста, единственный вариант в таких условиях — прохождение процедуры банкротства.

«В этом случае суд может освободить должника от обязательств перед ресурсоснабжающими организациями, однако сам процесс требует времени и имеет юридические последствия, включая временное ограничение на совершение новых крупных финансовых операций», — заявил Бондарь.

Эксперт добавил, что полное освобождение от оплаты ЖКУ возможно только при определенных обстоятельствах, когда отсутствует юридическая обязанность вносить платежи. Чтобы получить перерасчет или снизить стоимость услуг, нужно знать свои права, подчеркнул специалист.