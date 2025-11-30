Верховный суд попросили принять новое постановление по делу Долиной

Парламентарий рассказал, что покупательница будет обжаловать решение кассационного суда, который в итоге оставил квартиру Долиной.

«Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции, сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю», — уточнил он.

По его мнению, постановление может задать новый вектор для судебных тяжб, касающихся недвижимости. Депутат добавил, что обновленное постановление пленума ВС станет четким ориентиром при рассмотрении дел о вторичном жилье и покажет, что добросовестный покупатель не будет нести риски из-за случаев мошенничества, не имеющих к нему отношения.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин предложил Долиной высказать свое мнение о ситуации с продажей квартиры и судебным разбирательством. Он добавил, что суд тоже должен аргументировать принятое решение об откате сделки с недвижимостью.