Верховный суд попросили принять новое постановление по делу Долиной
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов попросил Верховный суд России выпустить развернутое постановление пленума по делу певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщило РИА «Новости».
Парламентарий рассказал, что покупательница будет обжаловать решение кассационного суда, который в итоге оставил квартиру Долиной.
«Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции, сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю», — уточнил он.
По его мнению, постановление может задать новый вектор для судебных тяжб, касающихся недвижимости. Депутат добавил, что обновленное постановление пленума ВС станет четким ориентиром при рассмотрении дел о вторичном жилье и покажет, что добросовестный покупатель не будет нести риски из-за случаев мошенничества, не имеющих к нему отношения.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин предложил Долиной высказать свое мнение о ситуации с продажей квартиры и судебным разбирательством. Он добавил, что суд тоже должен аргументировать принятое решение об откате сделки с недвижимостью.