Верховный суд попросили пересмотреть решение по аэропорту Домодедово

Бывший бенефициар аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик направил кассационную жалобу в Верховный суд России с просьбой пересмотреть судебные акты нижестоящих инстанций о передаче воздушной гавани в собственность государства по иску Генпрокуратуры. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Жалоба Каменщика поступила в инстанцию 23 января. Решения по подобным делам, в основном, выносят в течение двух-трех месяцев.

В июне 2025 года Арбитражный суд Московской области взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Каменщику ООО «ДМЕ Холдинг», владеющего активами аэропорта Домодедово с 2024-го.

Ранее ПСБ не удалось продать группу Домодедово с первого раза на открытом электронном тендере по начальной цене 132,266 миллиарда рублей. На участие в аукционе поступила всего одна заявка, но и ее отклонили. Новые торги запланировали на 29 января.