Новый аукцион по Домодедово пройдет с понижением цены

Группу Домодедово снова выставят на продажу через публичное предложение в формате голландского аукциона. Торги пройдут 29 января, сообщили РБК в пресс-службе ПСБ. Прием заявок откроют 22 января.

По закону о приватизации, стартовая цена голландского аукциона установлена на уровне рыночной стоимости актива — 132,2 миллиарда рублей. Ее снизят до 50% от изначальной цены с шагом в 10%. Если на каком-то этапе появятся несколько покупателей, торги развернутся в обратную сторону: цена начнет расти с шагом в 5%, сообщили в банке.

Накануне ПСБ не удалось с первого раза продать группу Домодедово, выставленную единым лотом на открытом электронном аукционе по начальной цене 132,266 миллиарда рублей. На участие в тендере подали только одну заявку от неизвестного индивидуального предпринимателя по имени Евгений Богатый. Однако комиссия не допустила его к торгам.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска оценил аэропорт Домодедово в 40 миллиардов рублей. «Наш Клондайк слегка подморозило», иронично отметил он в своем телеграм-канале.

Международный аэропорт Домодедово имени Ломоносова начали строить в 1955 году на юго-востоке Московской области. Изначально он предназначался для грузовых и почтовых перевозок с помощью самолетов Ту-104 и Ил-18. Аэропорт открылся 7 апреля 1962 года. Но вскоре стало ясно, что нужно расширять его возможности.