Верховный суд подтвердил законность передачи Домодедова государству

Кассационную жалобу экс-бенефициара аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика на судебные акты арбитражных судов трех инстанций, которые передали аэропорт в собственность государства, отклонили. Об этом сообщило РИА «Новости».
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда оставила постановления арбитражного суда Московской области, Десятого арбитражного апелляционного суда и арбитражного суда Московского округа без изменения.
Слушание по жалобе Каменщика, которая поступила 23 января, проводили в закрытом режиме.
Ранее стало известно, что сотрудникам Домодедова сохранят рабочие места и стабильную оплату труда.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте