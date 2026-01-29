Сотрудникам аэропорта Домодедово сохранят рабочие места

Новый владелец московского аэропорта Домодедово Михаил Василенко дал коллективу гарантии стабильной оплаты труда и сохранения рабочих мест. Об этом он заявил в телеграм-канале аэропорта Шереметьево.

Он пояснил, что эти меры позволят поддержать устойчивую работу аэропорта и создать благоприятные условия для его партнеров.

Ранее дочерняя структура Шереметьева — ООО «Перспектива» — выиграла торги по продаже Домодедова, предложив 66,1 миллиарда рублей. Всего заявки подали пять участников, но к самим торгам допустили лишь двух, а в итоге участвовала только «Перспектива». Это вторая попытка продажи: первые торги 20 января признали несостоявшимися, так как единственного претендента не допустили.

Аэропорт Домодедово перешел под контроль государства летом 2025 года. Теперь договор с покупателем подпишут в течение пяти рабочих дней, а передачу имущества и оформление прав собственности завершат в течение 30 дней после оплаты.