Верховный суд передал в Генпрокуратуру материалы по судье Марченко

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил передать материалы проверки в отношении судьи Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда Олега Марченко в прокуратуру. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службе Верховного суда.

«Основанием явились выявленные у него и родственников активы, не соответствующие задекларированным доходам», — заявили в пресс-службе.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд пересматривает решения, вынесенные арбитражными инстанциями Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и ряда других кавказских регионов. Расположен он в городе Ессентуки Ставропольского края. Марченко занимает там должность судьи с 2010 года.

Ранее Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру документы для предъявления антикоррупционного иска против судьи Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Екатерины Якубовской.