Верховный шаман раскрыл просьбы россиян к духам на Новый год

Верховный шаман России: люди просят у духов здоровья и мира между народами

Обращающиеся к духам люди в основном просят у них в новом году здоровья, мира и благополучия. Об этом РИА «Новости» рассказал верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол.

«В первую очередь людям нужны здоровье, мир и дружба между народами, благополучие», — подчеркнул он.

Допчун-оола избрали верховным шаманом России в 2018 году на I Всероссийском съезде шаманов в Кызыле. Весной 2025 года в стране может начать работу профсоюз шаманов.

Иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит) предупреждал православных, что традиция загадывать желания в новогоднюю ночь отсылает к язычеству. Он напомнил, что загадывание желаний относится к суевериям, которые к Церкви не имеют никакого отношения.

При этом если отнестись к практике серьезно и связать с определенными религиозными традициями, то это будет означать отказ от христианской веры, предупреждал Сеньчуков.