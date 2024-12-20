В РПЦ раскрыли отношение Церкви к новогодним желаниям

Традиция загадывать желания в новогоднюю ночь уходит корнями в язычество. Поэтому с точки зрения православного христианства это считается грехом, заявил иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит) в беседе с «Общественной Службой Новостей».

Священнослужитель отметил, что загадывание желаний относится к суевериям, которое не имеет никакого отношения к Церкви. Он объяснил, что если загадывать желания в форме игры или шутки, то это не так страшно.

А вот если отнестись к практике серьезно и связать ее с религиозными традициями, то это будет означать отказ от христианской веры. Сеньчуков также напомнил, что во многих мировых религиях, включая ислам и иудаизм, гадания не признают, считая это занятие греховным.

Россияне любят загадывать желания в Новый год под бой курантов. Многие предпочитают выпивать бокал шампанского с пеплом от сожженной бумажки. Вместо этого иеромонах предложил православным прийти в храм на специальный новогодний молебен и помолиться за благополучие в 2025 году.

Ранее в Генпрокуратуру направили предложение признать Санта-Клауса иноагентом. По мнению общественников, американский символ Нового года заменяет традиционного Деда Мороза — его узнаваемость близка к 100%.