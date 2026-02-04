Верховный муфтий России выступил против демонстративного намаза

Хотя ислам разрешает молиться почти везде, верующие должны уважать окружающих и не нарушать общественный покой. Такое мнение в беседе с Readovka озвучил председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин.

Муфтий сделал заявление в ответ на позицию Министерства по национальной политике и делам религий Дагестана. Ведомство провело правовой анализ и решило, что намаз не является политической акцией или миссионерской деятельностью. Поэтому публичная молитва не требует специального разрешения и не нарушает закон.

Таджуддин отметил, что российское законодательство не против молитвы, но верующие должны уважать права других людей.

Он напомнил верующим о важности скромности в религиозных делах и призвал их жить в духе добрососедства.

«Не должно быть показухи просто ради показухи или кому-то чтобы насолить», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин оценил вклад мусульман в укрепление мощи страны.