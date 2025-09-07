Верхнюю планку возраста молодежи в России могут повысить

Абрамов не исключил поднятия планки возраста молодежи в России до 45 лет

Верхнюю планку возраста молодежи в России могут поднять с 35 до 40-45 лет. Об этом РИА «Новости» на полях ВЭФ заявил глава Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде Константин Абрамов.

«Я согласен с теми экспертами, которые предлагают это сделать», — отметил он.

Специалист объяснил, что в стране сильно сдвинулся возраст взросления и старения. Он добавил, что этот вопрос еще необходимо исследовать.

