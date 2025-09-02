Science Alert: пик недовольства жизнью приходится на молодежь

Ученые зафиксировали перемены в уровне счастья среди различных возрастных групп. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на Science Aler.

Традиционно считалось, что кривая счастья имеет U-образную форму: вначале жизненный цикл сопровождается высокими показателями благополучия, затем наступает этап упадка, сменяющийся ростом удовлетворения жизнью ближе к зрелому возрасту. Однако новейшие исследования указывают на иную картину: наибольший уровень недовольства жизнью приходится именно на молодые годы, а с течением времени показатель счастья неуклонно возрастает.​

Причины роста отчаяния пока не установлены, но предполагается связь с интенсивным использованием интернета и смартфонов, а также с сокращением защитной роли оплачиваемой работы.