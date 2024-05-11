Венок из Херсонской области появился на мемориале у «Крокуса» | 360°

Общество 11 мая 2024, 08:23 Венок из Херсонской области появился на мемориале у «Крокуса» Телеканал «360»

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Венок памяти из Херсонской области появился на мемориале возле «Крокус Сити Холла». Об этом заявил организатор акции депутат Херсонской области Думы Игорь Черний. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам Черния, не каждый житель новых регионов может поехать в Москву и посетить мемориал. Но к венку они могут приложить журавликов, написать письма и выразить слова сочувствия

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До этого венок побывал в Скадовске, Алешках, Геническе, Мелитополе, Ростове-на-Дону и других городах.

Нападение на «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошло вечером 22 марта. По делу об атаке на концертный зал арестованы 12 фигурантов.

По данным Службы внешней разведки, организатор теракта находится за рубежом. Расследование дела продолжается.