Великобритания увеличит срок ожидания ВНЖ для нелегалов до 20 лет

Великобритания планирует увеличить срок ожидания для нелегальных мигрантов перед получением права на постоянное проживание с пяти до 20 лет. Об этом глава МВД Соединенного Королевства Шабана Махмуд сообщила в эфире вещательной корпорации BBC .

Она отметила, что реформа должна изменить сложившееся представление о том, что получение убежища быстро приводит к ПМЖ. По словам министра, система станет более долгосрочной, а каждые два года власти будут пересматривать ситуацию. Если страна происхождения мигранта будет признана безопасной, ему придется вернуться домой.

Махмуд подчеркнула, что считает изменения самым серьезным шагом в реформировании миграционной политики за последние десятилетия. Детали реформы представят 17 ноября.

