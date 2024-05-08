Вечный огонь привезли в Донецк из Волгограда | 360°

Эксклюзив 08 мая 2024, 10:54 Вечный огонь привезли в Донецк из Волгограда

Читать 360 в

Перед Днем Победы в новые регионы привезли Вечный огонь. Его доставили из города-героя Волгограда. Военкор 360.ru Антон Шестаков удостоился чести возложить частичку пламени в Макеевке.

С самого утра активисты Донецкой Народной Республики и других регионов России везут огонь по городам Донбасса. В масштабном мероприятии приняли участие около 40 автомобилей и несколько сотен мотоциклистов.

Реклама

«Активисты везут Вечный огонь по новым территориям. Из Волгограда его сегодня ночью привезли. Вот сейчас я удостоен чести возложить частичку Вечного огня в Макеевке у памятника воинам Великой Отечественной войны», — сказал военкор.

Шестаков подчеркнул, что активисты будут останавливаться во всех городах на новых территориях, чтобы возложить Вечный огонь к памятникам.

Накануне росгвардейцы из Раменского и кадеты гвардейского класса почтили память героев Великой Отечественной войны. Они возложили цветы к Вечному огню в преддверии 9 Мая.