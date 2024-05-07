Росгвардейцы и кадеты возложили цветы к Вечному огню в Раменском | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 15:30 Росгвардейцы и кадеты возложили цветы к Вечному огню в Раменском Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Читать 360 в

Сотрудники Росгвардии из Раменского и кадеты гвардейского класса возложили цветы к Вечному огню в преддверии Дня Победы. Они почтили память героев минутой молчания.

Как рассказали в ведомстве, собравшиеся возложили цветы к монументу в память о солдатах, которые отдали свои жизни за свободу родины, а также погиб в плену и концлагерях.

Реклама

«День Победы — это священный праздник для каждого из нас. Мы всегда будем помнить подвиг наших дедов и прадедов, которые ценой своей жизни отстояли наше право на мир. Сегодня мы передаем эстафету памяти молодому поколению, чтобы они сохранили историю нашей страны и чтили светлую память павших в боях», — отметил сотрудник раменского ОВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана Марию Бодрову с 95-летием.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».