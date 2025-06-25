«Вечерняя Москва» выпустила репринтный номер черно-белой газеты от 25 июня 1945 года

В печатном издании «Вечерняя Москва» появился специальный выпуск, воспроизводящий номер от 25 июня 1945 года. Этот выпуск был точно таким же, какой получали читатели в столице сразу после проведения исторического Парада Победы. В газете представлены фотографии героев, военной техники СССР и трофейных знамен противника, передала «Вечерняя Москва».

Главный редактор издания Александр Куприянов подчеркнул: «Это был момент, когда вся страна увидела: страшная война окончена, враг повержен. Парад чествовал беспримерный подвиг народа и армии. Журналисты „Вечерки“ были „глазами и ушами“ армии, освещая каждый день войны, ведь редакция ни на день не прерывала свою работу в годы войны».

Специальный выпуск был включен в утренний деловой номер «Вечерней Москвы» от 25 июня 2025 года. Его можно бесплатно получить в органах исполнительной власти — мэрии и правительстве Москвы, префектурах и управах, центрах оказания госуслуг, поликлиниках и социальных организациях. Также выпуск доступен по подписке и на стойках прессы в супермаркетах.