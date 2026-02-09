«Вечерняя Москва» узнала, как мастера превращают старые украшения в новые шедевры

В профессиональный праздник ювелиров «Вечерняя Москва» узнала, как мастера превращают устаревшие советские серьги и кольца в современные украшения.

Многие просят переделать старые украшения, доставшиеся от мамы или бабушки. Эти изделия часто имеют устаревший дизайн, но вставки из чешских гранатов и синтетических розовых корундов хорошо выглядят и сохраняют свою ценность как память.

«Совсем недавно, перед Новым годом, к нам приходила девушка, просила переделать старое кольцо бабушки. Посетительница сделала с помощью нейросети картинку — она хотела, чтобы мы превратили кольцо в кулон», — рассказала член Союза художников-ювелиров Яна Луговская.

Украшения переделывают из-за устаревшего дизайна. Часто приносят женские перстни, которые выглядят слишком старомодно. Также мужчины приносят печатки из девяностых с прямоугольной верхушкой.

Мастера могут обновить золото, расплавив его, очистив и добавив серебро с никелем для получения белого золота. Если использовать только серебро, получится сплав с лимонным оттенком.

Иногда переделанные изделия потом продают. «Обычно просят сделать классические, не теряющие актуальность украшения, потому что вещи из дорогих металлов хочется носить долгие годы», — продолжает Луговская.

Ювелиры рисуют эскизы для клиентов, которые не знают, чего хотят. Они беседуют с клиентом, узнают его предпочтения и предлагают варианты эскизов.

Интерес к белому золоту растет. Лабораторные бриллианты пользуются спросом из-за своей доступности. Мастера также используют цветные камни, такие как турмалин параиба, турмалин индиголит и турмалин лагуна, а также уральские александриты.