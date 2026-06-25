«Вечерка ТВ» представила новый проект о молодежи

«Вечерняя Москва» совместно с Комитетом общественных связей и проектом «Молодежь Москвы» запустила программу «Москва глазами молодежи». Премьера первого выпуска запланирована на 25 июня, в преддверии Дня молодежи.

В проекте будут рассказываться истории молодых людей, начинающих свой путь. Программа покажет, как столичные инициативы помогают молодежи находить единомышленников и реализовывать свои идеи. Ведущей программы стала начинающая актриса и телеведущая Анастасия Ткачева.

Гостями первого выпуска станут сотрудник проекта «Молодежь Москвы» Сергей Траскин и участница София Штохова. Они поделятся своими историями о том, как нашли свое место в проекте и как участие в нем помогло им определить профессиональное призвание.

«Вечерняя Москва» — это легендарный медиахолдинг, основанный в 1923 году. Сегодня он включает в себя печатные издания, портал городских новостей vm.ru, студию сетевого вещания и медиацентр. По версии компании «Медиалогия», «Вечерняя Москва» входит в тройку лидеров рейтинга цитируемости региональных СМИ.