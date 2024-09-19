Веб-версию «Одноклассников» сделали доступной для незрячих пользователей

Разработчики соцсети «Одноклассники» и группа цифровой доступности VK модернизировали веб-версию сервиса. Теперь незрячие пользователи имеют возможность работать с платформой со специальными программами экранного доступа.

Благодаря нововведению пользователи с ограниченными возможностями могут воспринимать интерфейс и контент внутри соцсети на слух. Программа-скринридер позволяет читать ленту, обмениваться личными сообщениями, комментировать публикации и ставить реакции.

Сервис прошел внешнюю сертификацию инклюзивного проекта Everland «Доступность торговых помещений, веб-сайтов и мобильных приложений». Веб-версия набрала 82 балла невизуальной доступности из 100 возможных. Экспертизу провели по ряду критериев, в том числе по озвучиванию ввода и логичному и предсказуемому перемещению курсора программы экранного доступа при навигации с клавиатуры.

Ранее в «Одноклассниках» появился новый раздел для сообщений от незнакомцев. С помощью нововведения пользователи могут избежать навязчивого общения и спама.