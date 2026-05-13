Скоропостижно скончался актер из сериала «Жена олигарха»

Российский актер театра и кино Олег Погорелец, известный зрителям по сериалу «Жена олигарха», скончался на 58-м году жизни. О смерти артиста сообщила пресс-служба министерства культуры Самарской области .

Погорелец умер в реанимации, не приходя в сознание. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб в легком.

Погорелец был известен как актер, режиссер, композитор, исполнитель песен и ведущий. С 2013 по 2019 год он служил в театре «Колесо» в Тольятти, где исполнял как комедийные, так и драматические роли. В марте 2026 года его назначили директором Молодежного драматического театра.

За вклад в развитие культуры артист неоднократно получал награды Самарской области, а в 2023 году стал лауреатом Государственной премии Республики Крым в области театрального искусства.

Прощание с Олегом Погорельцем пройдет 13 мая в здании Молодежного драматического театра в Тольятти.

