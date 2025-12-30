ВДНХ предложит москвичам праздничную программу на Новый год

Более 40% россиян планируют отмечать Новый год вне дома, и ВДНХ подготовил для москвичей и гостей столицы интересную программу «Портал в мир подарков». Об этом написала «Москва.ру» .

За три часа до полуночи на Центральной аллее появится Дед Мороз, и гости смогут сделать с ним фото и покататься в самоходных санях. В это же время у павильона № 1 начнется музыкальная программа с уникальным световым барабанным шоу. Одним из ведущих выступит цифровой аватар, созданный на основе искусственного интеллекта.

На катке развернется вторая праздничная зона с диджей-сетами, выступлениями джаз-бэнда, кавер-группы City band и шоу-балета. Здесь можно будет встретить Новый год прямо на льду.

Для тех, кто ценит панорамные виды, в новогоднюю ночь будет работать канатная дорога в парке «Орион». Бой курантов можно будет услышать, находясь в кабинке «Воздушного трамвая».