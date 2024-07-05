Минюст России обновил список иноагентов, включив в него депутата Трошина

Минюст РФ включил в список иноагентов депутата Трошина и журналистку Герасименко

Министерство юстиции России обновило список иностранных агентов, включив в него, в частности, юриста Григория Вайпана, петербургского депутата Сергея Трошина и журналистку Олесю Герасименко. Документ опубликовали на сайте ведомства.

Реестр иноагентов пополнили в пятницу, 5 июля. В него также вошли расследователь Сергей Ежов и бывший депутат из Санкт-Петербурга Федор Уткин.

Вайпан, Ежов и Трошин попали в реестр из-за того, что распространяли недостоверную информацию о решениях, принимаемых российскими властями, а также проводимой ими политики.

«Герасименко распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, выступала против специальной военной операции на Украине. Участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — указали в Минюсте.

Сейчас журналистка проживает за пределами России.

Ведомство уточнило, что Уткин действовал аналогично, выступая против спецоперации и участвуя в распространении для неограниченного круга лиц и сообщений и материалов иноагентов.

Если говорить о Трошине, то муниципальный депутат дополнительно занимался пропагандой ЛГБТ*-отношений.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина потребовала проверить шоумена Александра Гудкова, задавшись вопросом, почему он до сих пор не признан иноагентом.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.