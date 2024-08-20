«Важный шаг». Бакальчук решил зарегистрировать товарный знак ВБ

Предприниматель, супруг основательницы Wildberries и учредитель «ВБ Девелопмент» Владислав Бакальчук решил зарегистрировать товарный знак ВБ. В своем Telegram-канале он сообщил, что уже подал документы в Роспатент.

«Для меня это важный шаг, ведь эти буквы символизируют не просто бренд, а мое личное участие в создании и развитии компании, ставшей лидером на рынке», — заявил Бакальчук.

Он пояснил, что ВБ — это не только Wildberries, которая получила название по первым буквам его имени, но и Владислав Бакальчук.

По словам бизнесмена, зарегистрировать товарный знак нужно для защиты доменного имени wb.ru. До этого он отправлял досудебные претензии Татьяне Бакальчук и ООО РВБ из-за передачи доменных имен Wildberries в распоряжение РВБ, но ответа не дождался.

«Регистрация товарного знака, кроме всего прочего, поможет мне защитить права на мой строительный бизнес, который занимается строительством складов для Wildberries», — добавил он.

На днях создательница Татьяна Бакальчук Wildberries сообщила об обновлении бренда. По ее словам, рекламное агентство разработает новый логотип.