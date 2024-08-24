«Важно собрать максимум доказательств». Юрист — о разделе криптовалюты при разводе

Адвокат Андреев: супруги при разводе поделят криптовалюту как имущество

Фото: Freepik

Криптовалюта — это имущество, поэтому подлежит разделу при разводе. О нюансах дележки цифровых денег рассказал РИА «Новости» адвокат Андрей Андреев.

Он сообщил о случаях, когда перед бракоразводным процессом супруги переводят общие сбережения на криптовалютные кошельки или на биржи за границу. Выявить такие переводы сложно из-за анонимности и децентрализованности криптовалютных активов.

Юрист отметил, что в такой ситуации второму супругу нужно доказать в суде, что криптовалюту специально перевели, чтобы уменьшить сумму совместно нажитого имущества.

«Важно собрать максимум доказательств, подтверждающих наличие и размер криптовалютных активов, включая выписки из кошельков, транзакции, переписку и другие подтверждающие документы», — пояснил Андреев.

Ранее юрист Татьяна Цыганова рассказала о разделе недвижимости, купленной за маткапитал, при разводе. По ее словам, суды стали чаще принимать решения в пользу детей, защищая их интересы.

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