Ребенок в приоритете. Суды стали чаще делить имущество супругов при разводе на всех детей

При разводе супруги часто идут за разделом имущества в суд. Юрист Татьяна Цыганова в стриме на 360.ru объяснила Екатерине Малашенко, как не оставить детей без собственности при разделе недвижимости.

«Если уже бывшие супруги дошли до суда, это имеет негативный окрас, они уже туда не идут с хорошим настроением. Тенденции, чтобы как-то от этого уберечься, тоже нет. Каждый случай индивидуальный, надо рассматривать отдельно», — заявила она.

Цыганова напомнила о недавней практике, когда при разделе имущества, купленного в том числе за счет маткапитала, детям выделяли долю только пропорционально стоимости материнского капитала, который потратили на эту квартиру.

Однако в последнее время, особенно в Московской области сложилась более позитивная тенденция.

«Суды принимают решения такое, что в интересах детей нет смысла и нет интереса предоставлять им эти микродоли. Делят имущество супругов равными долями на всех детей», — рассказала она.

Юрист выразила надежду, что такая практика в стране будет набирать обороты ради защиты несовершеннолетних.

Ранее Верховный суд признал незаконным переоформление квартир на родственников при разводе. Соответствующее решение приняли по делу супругов из Белгорода.