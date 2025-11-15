Ватикан вернул коренным народам Канады 62 исторических экспоната

Ватикан вернул коренным народам Канады 62 исторических артефакта из своих музейных коллекций. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Папа римский Лев XIV передал артефакты и подтверждающую документацию делегации Канадской конференции католических епископов во время аудиенции. Экспонаты оказались в музеях Ватикана в период с 1923 по 1925 годы — их привезли католические миссионеры из различных общин во время миссионерской выставки 1925 года. Эти артефакты отражают историю встречи веры с культурой коренных народов.