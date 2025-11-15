Ватикан вернул коренным народам Канады 62 исторических экспоната

Jacek Sopotnicki/imageBROKER.com
Фото: Jacek Sopotnicki/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Ватикан вернул коренным народам Канады 62 исторических артефакта из своих музейных коллекций. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Папа римский Лев XIV передал артефакты и подтверждающую документацию делегации Канадской конференции католических епископов во время аудиенции. Экспонаты оказались в музеях Ватикана в период с 1923 по 1925 годы — их привезли католические миссионеры из различных общин во время миссионерской выставки 1925 года. Эти артефакты отражают историю встречи веры с культурой коренных народов.

