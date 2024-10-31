«Потом придет Роспотребнадзор». Ресторатор объяснил идею не пускать квадроберов

Он уточнил, что, во-первых, ограничение вводил не сам, это была идея одного из его франчайзи, а, во-вторых, речь идет не о прямом запрете, а о нежелательности. Объяснил Миронов это тем, что квадроберы пугают посетителей и официантов, не понимающих, как с ними работать. Кроме того, они нарушают правила санитарии.

«Даже если он в перчатках, он перчатки снимает этими же руками, а пол — это ноги, это улица, это туалет, это ротавирус, не дай Бог, какой-нибудь. Сейчас он за столом посидит, сам отравится, еще люди рядом с ним отравятся, потом придет Роспотребнадзор, и все будут виноваты», — заявил ресторатор.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина призвала не пускать квадроберов в рестораны, заявив, что они ничем не отличаются от бомжей.