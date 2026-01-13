Вайбкодинг назвали решением проблемы дефицита IT-специалистов в России

В 2025 году около 64% российских работодателей сталкиваются с нехваткой IT-специалистов, а 16% компаний называют ситуацию «острым дефицитом», сообщила продукт-менеджер ООО «Оператор Газпром ИД» Анастасия Котова в беседе с радио Sputnik .

По ее словам, около 39% компаний отмечают, что число соискателей не соответствует требованиям рынка по уровню квалификации. Проблема связана с нехваткой специалистов с актуальным практическим опытом.

«При сохраняющемся дефиците квалифицированных IT-кадров и растущем спросе на ПО все более востребованными становятся инструменты, снижающие зависимость от ограниченного пула senior-разработчиков. Одним из таких решений выступает вайбкодинг — использование искусственного интеллекта для генерации кода по описанию задачи», — отметила Котова.

Эксперт подчеркнула, что вайбкодинг позволяет создавать MVP, интерфейсы и внутренние инструменты быстрее и дешевле, что особенно важно при ограниченном штате разработчиков.