В зоопарке Новосибирска родился белый медвежонок
В Новосибирском зоопарке показали первые кадры новорожденного белого медвежонка, появившегося у пары белых медведей Кая и Герды. О пополнении в семье хищников сообщила пресс-служба зверинца в телеграм-канале.
Детеныш родился 7 декабря 2025 года, однако широкой публике об этом рассказали только сейчас. Как пояснили в зоопарке, такая пауза связана с особенностями развития белых медведей: при рождении медвежата слепые, беспомощные и весят всего около 600 граммов.
В первые недели жизни они постоянно находятся рядом с матерью. Медведица почти не покидает логово, а сотрудники стараются не тревожить ее без необходимости.
Все это время специалисты наблюдали за Гердой и малышом максимально бережно, не вмешиваясь в естественный процесс. Лишь теперь, когда детеныш окреп и немного подрос, за ним начали следить с помощью камер видеонаблюдения.
«Специалисты видят, что медвежонок хорошо ест, растет и развивается по возрасту.», — рассказала пресс-служба.
Позже малыша осмотрит ветеринарный врач, который сможет точно определить его пол.
Для Кая и Герды это уже не первое потомство: с 2013 года у пары родилось семь детенышей. В зоопарке подчеркнули, что белые медведи особенно чувствительны в период выращивания потомства, поэтому в ближайшее время проход к вольеру Герды будет закрыт.
