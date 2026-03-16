В зоопарке Новосибирска родился белый медвежонок

В Новосибирском зоопарке показали первые кадры новорожденного белого медвежонка, появившегося у пары белых медведей Кая и Герды. О пополнении в семье хищников сообщила пресс-служба зверинца в телеграм-канале .

Детеныш родился 7 декабря 2025 года, однако широкой публике об этом рассказали только сейчас. Как пояснили в зоопарке, такая пауза связана с особенностями развития белых медведей: при рождении медвежата слепые, беспомощные и весят всего около 600 граммов.

В первые недели жизни они постоянно находятся рядом с матерью. Медведица почти не покидает логово, а сотрудники стараются не тревожить ее без необходимости.

Все это время специалисты наблюдали за Гердой и малышом максимально бережно, не вмешиваясь в естественный процесс. Лишь теперь, когда детеныш окреп и немного подрос, за ним начали следить с помощью камер видеонаблюдения.