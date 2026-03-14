14 марта 2026 00:04 В Росгосцирке появились на свет сразу семь детенышей

Впервые в истории у животных-артистов Росгосцирка за год родились сразу семь детенышей. О редком, но долгожданном беби-буме сообщила пресс-служба компании в телеграм-канале.

С начала 2025 года на свет появились два яка, три дикобраза, лама и черная хохлатая мангобей. В Росгосцирке отметили, что раньше такого числа новорожденных в программах компании не было: в 2024 году потомство появилось только дважды. Редкая африканская обезьянка родилась в Тюменском цирке у артистов программы «Империя львиц». Детеныша назвали Фрося. «Мангобеи — редкий вид африканских приматов, и создать устойчивую пару у них непросто: партнеры должны буквально „выбрать“ друг друга», — уточнила пресс-служба.

Фото: пресс-служба Росгосцирка

Еще одно пополнение произошло в шоу «Бурлеск», которое Росгосцирк подготовил вместе с продюсерским центром Гии Эрадзе. Лама Нона родила дочку, ей дали кличку Белочка.

Также у яка Виты во время гастролей программы «Дикая планета» появился детеныш, а в цирке Филатовых родились сразу три дикобраза. «Каждое такое пополнение — большая радость для всей цирковой семьи», — сказал генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

В компании подчеркнули, что разведение животных не является целью цирковых программ. При этом рождение потомства считают важным признаком спокойной и стабильной среды для животных рядом с наставниками. Ранее китайские ученые сообщили о небывалом результате эксперимента с грызунами на орбитальной станции «Тяньгун». Мышь, вернувшаяся после двух недель в космосе, родила на Земле рекордное количество здорового потомства — сразу три помета.