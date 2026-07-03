В Жигулевске осудили тольяттинца за незаконную рыбалку

Мировой судья судебного участка №61 в Жигулевске вынес приговор жителю Тольятти за нарушение правил рыболовства и незаконную добычу водных биоресурсов. Об этом сообщила volga.news объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Установлено, что мужчина на лодке с мотором приплыл к участку Волги в районе острова Даманский (в одном километре ниже по течению от плотины Жигулевской ГЭС) и занялся запрещенным способом ловли рыбы — багрением. По правилам рыболовства Волжско-Каспийского бассейна, добыча рыбы запрещена на протяжении двух километров ниже плотины ГЭС. В результате он выловил 83 рыбы разных видов, причинив ущерб на сумму 89 460 рублей.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: мужчина добровольно возместил нанесенный ущерб, у него есть малолетний ребенок, а также он оказывал благотворительную поддержку социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних. Отягчающих факторов суд не выявил.

В итоге мужчину приговорили к 190 часам обязательных работ. Спиннинг, который использовался при совершении преступления, конфискован в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.