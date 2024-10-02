В Зарайске прошел флешмоб в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией

Активисты зарайского отделения «Молодой гвардии» провели флешмоб, посвященный годовщине воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Мероприятие состоялось в городском парке культуры и отдыха.

На главной площади парка установили более 30 российских флагов. Звучали патриотические песни.

«Мы смогли зарядить жителей позитивным настроем и духом патриотизма, а также искренне поздравить каждого, кто пришел! В каждом из нас есть частица России!» — заявил лидер активистов Иван Марков.

В самих новых регионах тоже состоялись празднования. В Геническе, ставшем временной столицей Херсонской области, развернули огромный флаг, на сцене выступали местные и московские коллективы, проводились мастер-классы, а завершилось все гала-концертом.