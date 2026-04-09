В Запорожской области энергетики приступили к восстановлению электроснабжения

В Запорожской области энергетики ведут восстановление электроснабжения после аварийных отключений, затронувших значительную часть региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в MAX .

По его словам, социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания. Также работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение и функционирование критической инфраструктуры.

«Экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме. Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения», — написал Балицкий.

Ранее стало известно, что ВСУ ударили по школьной библиотеке в Запорожской области. Украинские боевики обстреливали село Великая Знаменка более пяти часов.