В Заксобрании Нижегородской области российских наставников поздравили с праздником, который отмечается впервые

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил российских наставников с праздником, который отмечается впервые 2 марта. Он подчеркнул, что наставники играют важную роль в жизни каждого человека, помогая раскрывать таланты и формировать личность, написало НИА «Нижний Новгород» .

Люлин выразил благодарность тем, кто оказал влияние на его карьерный путь, назвав имена своих наставников и руководителей, с которыми сотрудничал на различных этапах жизни. Он подчеркнул, что поддержка и советы опытных людей помогают избежать ошибок и найти верный путь в профессиональной деятельности.

Праздник Дня наставника, по мнению Люлина, призван напомнить обществу о важности наставничества и выразить признательность тем, кто посвящает свое время и энергию воспитанию молодых специалистов и лидеров. Такие люди заслуживают уважения и поддержки со стороны общества и государства.