В Забайкальске нашли 10 тонн зараженной китайской картошки

Сотрудники Россельхознадзора в Забайкальске обнаружили на складе временного хранения партию картофеля из Китая, зараженную карантинным вирусом. Об этом сообщили на странице регионального управления ведомства во «ВКонтакте» .

«Этот вирус поражает не только картофель, но и перец, баклажаны и даже табак. Для человека он не опасен, но может уничтожить урожай», — заявили в ведомстве.

В России такая болезнь растений прежде не встречалась, поэтому ввозить зараженные продукты в страну нельзя, груз вернули в Китай.

Переносчиками считаются белокрылки. Сам вирус не распространяется естественным путем через ветер или дождь. Основная мера профилактики — своевременная обработка посадок от вредителей.

Ранее садовод Андрей Туманов предупредил о рисках выращивания рассады в квартирах. По его словам, сухой воздух в жилище создает комфортную атмосферу для вредителей.