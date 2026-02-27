Садовод Туманов предупредил о рисках выращивания рассады в квартирах

С началом дачного сезона любители огородов традиционно приступают к выращиванию рассады, размещая ящики с растениями на подоконниках. Однако такой подход вызывает сомнения у экспертов, которые предлагают пересмотреть привычные методы домашнего ухода за растениями. Глава Московского союза садоводов Андрей Туманов в интервью «Радио 1» подчеркнул, что оптимальные условия для будущего урожая не всегда можно создать в жилом помещении.

Эксперт отметил, что садоводы часто допускают ошибку, пытаясь вырастить крепкую рассаду в квартире. Проблема заключается в микроклимате современных домов и квартир, который не подходит для растений. Идеальная среда для рассады — это оранжерея или теплица, где можно контролировать температуру и другие параметры, написал сайт VSE42.ru.

Туманов также обратил внимание на то, что сухой воздух в квартирах создает идеальные условия для вредителей.

«Низкая влажность провоцирует, например, паутинного клеща», — пояснил специалист.

В качестве решения проблемы он предложил использовать общие зоны многоквартирных домов, где обычно больше света, прохладнее и выше влажность, что ближе к естественным условиям для растений.