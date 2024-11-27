В Забайкалье в День Победы запретят продажу алкоголя

Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края сразу в двух чтениях приняли законопроект, согласно которому в День Победы в регионе запретят продажу алкоголя. Об этом сообщил ТАСС .

«Это не просто мера, направленная на поддержание общественного порядка. Это шаг к тому, чтобы сохранить атмосферу уважения и памяти о тех, кто сражался за нашу страну», — объяснила проект замглавы региональной службы по тарифам и ценообразованию Ольга Макарова.

Сами общественники и ветераны боевых действий, живущие в регионе, поддержали эту идею.

Ранее в Вологодской области ограничили продажу спиртного двумя часами в день — с 12:00 до 14:00. Губернатор региона Олег Филимонов объяснил это решение высокой смертностью — по его словам, больше 70% смертей вологжан трудоспособного возраста вызвано пьянством.