В Wildberries опровергли увольнение исполнительного директора Наумовой

Исполнительный директор Wildberries Ольга Наумова продолжает работать на своей должности. Компанию покинули исполнительный директор Алексей Духанин и финансовый директор Ирина Матачунас, сообщило РИА «Новости» .

«На сегодняшний день Ольга Наумова состоит в трудовых отношениях с компанией Wildberries. Алексей Духанин и Ирина Матачунас прекратили трудовые отношения с компанией Wildberries», — указали в компании.

По данным Forbes, в начале июля маркетплейс Wildberries покинули несколько топ-менеджеров, среди них — исполнительный директор Ольга Наумова, бывший топ-менеджер X5. Источники издания назвали причиной ее якобы ухода разногласия с собственниками по степени участия в управлении компанией.

Наумова заняла пост исполнительного директора Wildberries в июне. В ее обязанности входит улучшение эффективности складской и транспортной логистики, а также развитие сети пунктов выдачи.