Стало известно, кого назначили на пост исполнительного директора Wildberries

Бывший топ-менеджер X5 Ольга Наумова займет пост исполнительного директора Wildberries и войдет в состав правления компании. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Ольга Наумова, экс-топ-менеджер ООО „Русская Рыбопромышленная Компания“ (РРПК), „Пятерочки“, „Магнита“, „Соллерс“, партнер „Transformation Partners“ присоединится к команде Wildberries», — сказано в публикации.

Новый исполнительный директор вступит в должность с июня. Она займется улучшением эффективности складской и транспортной логистики, а также развитием сети пунктов выдачи.

Как заявила гендиректор маркетплейса Татьяна Бакальчук, в стратегии компании много планов по развитию ряда направлений. Наумова имеет кросс-индустриальный опыт, который позволит повысить удобство площадки для клиентов и увеличит прибыльный рост.

Ранее Wildberries снизил размер штрафов и прописал ответственность продавцов за разные нарушения. Помимо этого, компания ввела фиксацию тарифов на хранение товаров на складе и логистику. Благодаря этому ответственность за несоблюдение правил будет предусматриваться не только для селлеров, но и для самой площадки.