Биолог Трофимова сообщила, что теплая погода в марте могла спровоцировать раннюю активность слепней

Теплая погода в марте могла стать причиной более ранней активности слепней. Однако их массовый вылет напрямую зависит от температуры воздуха, рассказала «Известиям» доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова.

Эксперт уточнила, что обычно слепни вылетают при среднесуточной температуре +12…+18 градусов. Через три-пять дней после вылета самки начинают нападать на человека. Укусы слепней болезненны и часто вызывают аллергическую реакцию.

Среди симптомов — покраснение, зуд, жжение и небольшой отек в месте укуса. В редких случаях возможны более тяжелые реакции, включая крапивницу, отек Квинке и анафилактический шок. При укусе необходимо как можно быстрее промыть рану с мылом и обработать антисептиком.