В ВТБ рассказали о схеме мошенников с «защитой» сбережений

ВТБ выявил новую схему обмана, при которой злоумышленники заставляют жертв оставлять накопления в почтовых ящиках под предлогом «защиты сбережений». Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Злоумышленники звонят клиентам, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов, убеждают в угрозе хищения средств со счетов и необходимости срочно „спасти“ деньги», — процитировало заявление РИА «Новости».

Как отметил вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин, это новый вариант известной схемы аферистов с «безопасным хранением». По его словам, Мошенники научились обманывать даже самых осторожных людей, которые обычно отказываются от непонятных переводов.

«Важно помнить, что ваши деньги могут храниться в безопасности только на том счете, который вы физически открывали в обслуживающем вас банке», — сказал Ревякин.

В банке подчеркнули, что ни финансовые организации, ни силовые структуры никогда не просят перекладывать или прятать наличные для «защиты» средств. Клиентам рекомендовали сохранять бдительность и не поддаваться на уговоры неизвестных лиц.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники стали чаще пользоваться поддельными аккаунтами в мессенджерах. Аферисты пишут россиянам под именами высокопоставленных чиновников.